‘Barbie’ nas quadras, Coco Gauff fez pai chorar com vitória histórica

A prodígio Coco Gauff, de apenas 19 anos, conquistou o disputadíssimo título do US Open simples feminino e saltou à terceira posição no ranking mundial. Após o feito, Coco emocionou a plateia ao mencionar o pai, que a treinava quando criança e até hoje acompanha todas as suas partidas. “Depois de ganhar, olhei para ele. Essa foi a primeira vez que vi meu pai chorar na vida”, contou ela, ao vencer em Nova York, de virada, a atual número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka. Ao posar radiante com o troféu, ela trocou a roupa vermelha, cor da marca que a patrocina, e vestiu-se de rosa choque. “Sonho de Barbie”, resumiu a tenista, cujo gesto foi devidamente aproveitado nas redes pela fabricante da boneca, que postou: “Parabéns pela vitória, estamos inspiradas.”

Publicado em VEJA de 15 de setembro de 2023, edição nº 2859