Bárbara Paz fala sobre ‘a necessidade de Alcione para o Brasil’

A atriz Bárbara Paz foi uma das integrantes do desfile da Mangueira em homenagem à cantora Alcione. Ela falou com exclusividade à coluna ao término no desfile. “Alcione representa o Brasil. Ela é a maior cantora que a gente tem aqui e merece todas as homenagens, comemorações, peças, filmes, tudo, porque demorou ainda para chegar. Ela é o retrato do nosso país e a gente precisa dela”, disse.

