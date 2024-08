Bárbara Domingos, atleta que pôs Brasil na final da ginástica rítmica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela primeira vez, o Brasil conquistou uma vaga na final do individual geral da ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos. E feito é de Bárbara Domingos. A atleta competiu nesta quinta-feira, 8, nas classificatórias em quatro aparelhos (bola, arco, maças e fita) e ficou entre as 10 melhores, avançando para a decisão da modalidade e entrando para a história do esporte brasileiro.

Com um ouro no Pan-Americano de Santiago, Bárbara já se apresentava como uma promessa nos Jogos de Paris. Conhecida como Babi, a curitibana de 24 anos começou na ginástica artística aos 5, inspirada pela performance de Daiane dos Santos. Pouco tempo depois, encantou-se pela ginástica rítmica e conheceu a treinadora Márcia Naves, com quem treina até hoje.

A final da ginástica rítmica será disputada na manhã desta sexta-feira, 9.