Bar da Alcione enfrenta ação trabalhista por ex-funcionária

Uma ex-funcionária do Bar da Alcione, que funcionava no Casa Shopping, zona oeste do Rio de Janeiro, acusa o estabelecimento de infringir seus direitos trabalhistas. Luana Thais Gurgel, 26, afirma que sofria retenção ilegal de parte das suas gorjetas, que não tinha direito a intervalo intrajornada, que teve retido pela empresa o seu auxílio maternidade dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, que realizava funções sem devida contraprestação salarial, entre outras irregularidades.

“A participação financeira da artista, juntamente com a associação de seu nome ao estabelecimento, não apenas fortalece a identidade e o prestígio do estabelecimento, mas também sugere uma expectativa razoável por parte dos funcionários quanto à proteção de seus direitos trabalhistas”, descreve o advogado Carlos Alberto Patrício de Souza em processo obtido pela coluna GENTE. Ele pede o valor de 122.777,61 reais em condenação da reclamada no pagamento das verbas postuladas, juros, correção monetária (IPCA-E), custas processuais e demais despesas processuais.

Até a própria cantora processou o estabelecimento. Ela acusou o empresário Vinícius Correa, que administrava o local, de não pagar os direitos de uso de imagem exigidos em contrato. Tal ação causou o fechamento do bar em 2024, e a troca de nome do bar, agora chamado de A Casa do Samba.