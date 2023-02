Baile da Narcisa Tamborindeguy abre festejos da folia no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcando o começo do carnaval carioca, o Baile da Narcisa, realizado na noite deste sábado, 4, reuniu celebridades, políticos e empresários no hotel Fairmont, em Copacabana, no Rio. A socialite Narcisa Tamborindeguy, conhecida pelo seu jeito despojado e festivo, recepcionou a todos os convidados com seu habitual bordão “ai que loucura” – que inclusive dava nome a um dos drinks servidos no evento. O jornalista Bruno Chateaubriand foi o curador da festa carnavalesca, que contou com a bateria da atual campeã do carnaval, a Grande Rio, comandada pelo Mestre Fafá.

Entre os presentes, devidamente fantasiados – ou com muito brilho: A primeira dama do estado, Analine Castro, mulher do governador Claudio Castro (PL), o secretário municipal de saúde Daniel Soranz (PSD), Adriane Galisteu e Luiza Valdetaro. Teve até casal fantasiado de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira. Confira como foi o agito nas fotos a seguir:

