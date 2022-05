Filme sem diálogo e com dança de Thiago Soares representa Brasil em Cannes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 40 anos, o bailarino Thiago Soares, hoje diretor artístico do Ballet de Monterrey, no México, tem um novo desafio pela frente. Seu primeiro filme, “Vermelho Quimera”, no qual divide a direção com o empresário Oskar Metsavaht, foi selecionado para o Festival de Cannes dentro do Short Film Corner, que acontece de 23 a 27 de maio. A seção, um dos pilares do festival de cinema, reúne criadores, distribuidores e plataformas de todo o mundo, movimentando o mercado audiovisual internacional.

Trata-se de um filme brasileiro em formato inédito, sem diálogos e com história toda contada por meio da dança. Além de dirigir e atuar, Thiago, que atuou no Royal Ballet de Londres por mais de uma década, também foi responsável pela coreografia.

“É um filme único, no qual a dança não é um acessório do roteiro, mas sim a própria forma de se contar a história. É uma narrativa contemporânea sobre duas pessoas que se reconhecem e se conectam através de uma comunicação própria. Uma linguagem que dispensa palavras é muito poderosa”, diz Thiago, que atua na produção ao lado da atriz Lana Rhodes.