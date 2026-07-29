Baby do Brasil faz oração com homem em situação de rua; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Baby do Brasil protagonizou uma cena que chamou a atenção após a exibição do documentário Apocalipse Segundo Baby, realizada na noite de terça-feira, 28, na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro.

Durante o evento, um homem em situação de rua, identificado como Robson, se aproximou e fez um relato no microfone. Em seguida, elogiou a artista e afirmou que suas músicas sempre foram uma benção em sua vida. Baby, então, interrompeu o encontro, se ajoelhou em frente ao homem e fez uma oração.

“Robson, obrigado, Senhor, pela vida dele, pela coragem, pois hoje acabou essa pobreza, esse espírito de miséria que eu repreendo. Não importa o que vão pensar de mim, mas eu quero, em nome de Jesus, dizer que hoje começa um novo tempo na sua vida”, declarou Baby, acrescentando que a trajetória do homem mudaria: “Entrega a Ele tudo, pois assim como Ele me tirou debaixo da ponte, ele vai te fazer um homem bem-aventurado com sua família”. O gesto foi registrado por quem acompanhava a sessão ao ar livres.

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O gesto foi registrado por quem acompanhava a sessão ao ar livre. A exibição do longa, que revisita a trajetória artística e espiritual da cantora, contou ainda com um bate-papo entre Baby, o diretor Rafael Saar e o público presente.

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