Autora investiga em livro a fobia com a tristeza após luto familiar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 23 out 2023, 19h14 - Publicado em 24 out 2023, 18h00

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 23 out 2023, 19h14 - Publicado em 24 out 2023, 18h00

Claudia Giudice descobriu simultaneamente que os pais estavam com câncer em estágio terminal, em meio à pandemia da Covid-19. Ela transformou esse luto antecipado em um diário, escrito quase em tempo real, que trata das urgências, mas também dos afetos entre a perda do pai, Paulo, e da mãe, Marina, num intervalo de apenas seis meses. Com relatos que vão do primeiro susto, até os momentos mais íntimos em casa e no hospital, a autora guia o leitor em uma jornada de aprendizado na aceitação da morte.

“A sociedade passou a considerar a morte como algo excepcional. Temos de ser jovens e felizes para sempre, por isso o luto se transformou em tabu. As pessoas não sabem o que dizer, assim decidi escrever e compartilhar. Descobri durante meu luto, que existe uma fobia com a tristeza. Antes de viver o luto, não entendia por que alguns amigos ficam tristes por tanto tempo. Sem pai nem mãe é uma tentativa de compartilhar a dor e torná-la normal e social. Também é uma forma de oferecer conforto e paz a quem está passando por isso”, diz Claudia à coluna.

Graduada em Jornalismo pela PUC- SP, com 30 anos de atuação na profissão, Claudia saiu de São Paulo depois da morte da mãe, para viver em Arembepe (BA). Ela já era sócia-proprietária da pousada A Capela na região desde 2012. “A dor, o luto, a tristeza, o limbo vieram voando atrás de mim. A minha falsa alegria durou poucas semanas. E o rebote foi terrível, porque escolhi viver em um lugar solar, musical, no qual a regra é ‘sorria, você está na Bahia’. E quem disse que eu conseguia sorrir? A decisão de buscar ajuda aconteceu três meses depois que cheguei. Quando entendi que estava beirando a depressão, pedi para uma amiga psicanalista a indicação de uma profissional. Foi a minha salvação”.

Sem pai nem mãe –Diário de luto e amor após perder meus pais para o câncer em seis meses será lançado nesta quarta-feira, 25, a partir das 19h, na Livraria Leitura do Shopping da Bahia. E no 21 de novembro, na Livraria Janela, no Shopping da Gávea.

Continua após a publicidade