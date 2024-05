Autora cria cartilha de prevenção contra violência sexual de menores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. A data serve de alerta para a prevenção contra a violência sexual de crianças e adolescentes. O momento foi instituído em 2000 pelo projeto de lei 9970/00. A escolha se deve ao assassinato de Araceli, uma menina de oito anos que foi drogada, estuprada e morta por jovens de classe média alta, no dia 18 de maio de 1973, em Vitória (ES). Há quatro anos, um grupo multidisciplinar foi formado para elaboração de uma cartilha que orienta a própria criança a se proteger: Eu Me Protejo foi escrito em Linguagem Simples pela jornalista Patricia Almeida, para a filha, que tem síndrome de Down, pela psicóloga Neusa Maria e mais de 50 colaboradores. Além da cartilha, a equipe desenvolveu uma série de materiais gratuitos para fortalecer as crianças com e sem deficiência, contendo informações sobre situações de risco e o que fazer, caso aconteçam.

“De Marajó ao Rio Grande do Sul, procuramos estar onde as situações de risco para as crianças são mais acentuadas. Com a cartilha Eu Me Protejo, criada para ser de fácil acesso às próprias crianças, com deficiência ou não, trabalhamos na prevenção dos abusos sexuais e da violência física e psicológica contra os menores”, diz Patrícia, uma das idealizadoras do projeto.