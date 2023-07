Atrizes indígenas de ‘Terra e Paixão’ relatam suas dificuldades na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Terra e Paixão traz, em seu elenco, personagens que pertencem à etnia Guató – indígenas que habitam nos limites de Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Em um dos momentos, a trajetória da protagonista Aline (Barbara Reis) e de outros personagens se cruzam com a família indígena. Do núcleo principal dessa trama, formada por quatro atores, a coluna conversou com as atrizes que interpretam mãe e filha. Conheça quem são elas:

Suyane Moreira, 40, natural de Juazeiro do Norte, é descendente de indígenas, além de possuir carreira de modelo. Já viajou o mundo com a profissão e atuou em outras novelas – como Gabriela (2012) e Novo Mundo (2017). Em Terra e Paixão, interpreta Iraê, filha do pajé. Especialista em ervas, a personagem tem uma filha adolescente, com quem se preocupa. “Nessa novela, pela primeira vez vamos ter uma família indígena. Foi feito uma caminhada para chegar até aqui, fiz muitos personagens indígenas. E agora a gente retrata um povo originário, que fala sobre cultura e uma vivência comum, com conflitos como qualquer outro núcleo. Tenho uma história de vida, de superação, que pode ajudar outras pessoas. Esse é talvez o meu papel mais importante por se tratar de uma família e uma história de começo, meio e fim”, diz a atriz, que fez seu primeiro trabalho no filme Árido move, de Lírio Ferreira.

Rafaela Cocal, 19, é a encarregada de representar Yandara Guató, filha de Iraê. Na novela, ela resolve conquistar seu lugar no mundo e se lançar como modelo. Na vida real, a história de Rafa se assemelha com a da personagem. A alagoana faz sua estreia na TV, tendo experiência como modelo. “Tenho descendência indígena e fiquei muito feliz de poder levar isso para a televisão. A minha preparação foi entrar em contato com o lugar que meus antecedentes vieram, que é a nossa aldeia em Alagoas. Foi um processo de levar comigo eles para a Yandara. Ela tem muito amor pela família e cultura. Estou chegando em lugares que nunca imaginei chegar, mas sabendo de onde vim e quem veio antes de mim. E a minha personagem vive isso, ela quer chegar em um lugar que as pessoas dizem que ela não pode, mas ela vai”.