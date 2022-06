Atriz surpreende e pede ex-empresária em casamento – tudo por rede social

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Claudia Rodrigues pediu sua ex-empresária Adriane Bonato em casamento. O pedido foi feito via redes sociais, num misto de romantismo e de desabafo por querer tê-la de volta em sua vida. A humorista diz que tem andado triste, sem vontade de fazer nada que elas romperam a parceria profissional – em março. “Eu não estou nada bem. Estou triste sem vontade de fazer nada. E quero dividir com vocês o que está acontecendo comigo. Vocês sabem que tenho esclerose múltipla há 22 anos e Deus me deu um anjo da guarda que, há 10 anos, cuida de mim, da minha carreira, de toda a minha vida: Adriane Bonato, que sempre esteve do meu lado em todos os momentos. O que vocês não sabem é que esses dez anos foram os melhores dez anos da minha vida. Nunca fui tão feliz, tão bem cuidada. E todo esse cuidado da Dri me despertou um sentimento diferente, que nunca senti por homem nenhum… Estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro; e que quero viver com ela pelo resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento”, desabafa Claudia.