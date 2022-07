Atriz que faz a mocinha feminista de ‘Pantanal’ revela ser bi

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Julia Dalavia, 24 anos, que interpreta a feminista Guta em Pantanal, diz se identificar como bissexual. “Tento tirar o foco disso, porque é algo muito natural. Se sou bi ou não, hétero ou não. Gosto de pessoas, com quem me identifico e conecto. Existe tanta gente legal no mundo, que não sei se consigo me enquadrar numa coisa ou em outra“, afirmou ela ao jornal O Globo. Ao abordar o tema sexualidade, a atriz afirma se sentir à vontade nas cenas de sexo protagonizadas na novela.

