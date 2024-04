Atriz de ‘Ted Lasso’ dá bronca por pergunta que não seria feita a homens

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Hannah Waddingham, 49 anos, apresentou a premiação de teatro London Theatre Awards no domingo, 14. Na chegada do evento, porém, precisou lidar com uma situação desconfortável. A atriz de Ted Lasso e Game of Thrones estava posando para as fotos quando ouviu um pedido de fotógrafos para mostrar as pernas. “Meu Deus, você não diria isso a um homem. Não seja um idiota, senão eu vou embora. Não diga, ‘mostre as pernas'”, rebateu. No momento, pessoas que estavam a sua volta bateram palmas pelo comentário. Ela concorreu à estatueta de melhor atriz coadjuvante no Emmy 2023 pelo trabalho como Rebecca Welton, em Ted Lasso.