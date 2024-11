Atriz de ‘Gossip Girl’ está desaparecida há duas semanas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Chanel Maya Banks, que interpretou Sawyer Bennett na série teen Gossip Girl, está desaparecida há cerca de duas semanas. A informação foi dada pela família da jovem, que suspeita do marido. Segundo o texto do site de vaquinha criado para encontrar a artista, Chanel não entra em contato com os familiares e amigos desde o dia 30 de outubro, quando ela enviou uma mensagem de texto para parentes. A polícia chegou a ir ao seu apartamento, em Los Angeles, Estados Unidos, nos dias 7 e 8 de novembro, mas a atriz não foi encontrada. “Ela está casada há pouco mais de um ano e seu marido não está cooperando com a polícia. Em 10 de novembro, minha tia e eu conseguimos entrar no apartamento e todos os pertences dela ainda estão lá. Os únicos itens que não localizamos foram o telefone e o laptop dela. Ela também não vai a lugar nenhum sem seu cachorrinho, que foi deixado para trás, assim como o seu carro, porque está estacionado na garagem”, informa o texto escrito pela prima de Chanel Danielle-Tori Singh, que saiu de Toronto, no Canadá, para encontrar Banks.

Nesta segunda-feira, 11, a polícia informou que a atriz foi encontrada no Texas, mas a família negou que seja ela, segundo o site KTLA. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Danielle disse que viu as imagens da câmera corporal da polícia e afirmou que a mulher não era Banks. Ela disse ainda que a polícia está se baseando no fato de a pessoa encontrada ter a carteira de motorista da atriz em Nova York, que está expirada há dez anos. “Por favor, não parem de procurar a minha prima”, suplicou. Até o momento, a família já arrecadou cerca de 3,6 mil dólares.