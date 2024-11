Atriz da Globo acusa Lady Gaga de plágio em clipe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atriz de No Rancho Fundo, Isis Broken acusa Lady Gaga de ter plagiado o vídeoclipe de sua música O Clã, lançado em 2019. De acordo com ela, a cantora copiou seu trabalho em 911, de 2020. “O clipe de O Clã ganhou muitos prêmios. Ele ganhou prêmio no Festival de Cinema de Vitória como melhor videoclipe nacional, ganhou melhor figurino no MVF(Music Video Festival), passou no Museu de Arte de Viena, em Londres, Estados Unidos, Bogotá, então foi um clipe muito forte e muito polêmico. Inclusive, a Lady Gaga meio que me plagiou. Tem um lance ai”, afirmou.

Segundo a atriz, um dos colaboradores de Gaga sempre está viajando para o Brasil e, em uma dessas passagens, conheceu o figurinista de seu clipe. “Ele falou: ‘Fiz um clipe maravilhoso e queria mostrar para você’. Ele sentou, assistiu ao clipe e disse: ‘Isso é genial’. Um ano depois, Lady Gaga fez um clipe idêntico ao meu, até posicionamento de câmera. É bizarro. Para mim, é uma honra, amo a Gaga”,. Nas redes sociais, Isis publicou comparações do clipe de Gaga com o seu. Então tá.