Atriz com camisa de Lula diz ter sido censurada em Festival

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Lara Tremoroux diz que sofreu censura no Festival de Cinema de Vassouras por vestir uma blusa com nome de Lula, na terça, 24. Lara Tremouroux compartilhou um relato afirmando que sofreu a “tentativa de censura” após a exibição do seu filme Ela e eu. “A caminho de um painel de entrevistas, uma pessoa da organização do festival me diz que ‘aqui é proibida qualquer manifestação política então você terá que tirar essa blusa escrito Lula’. Digo que isso não existe, que é direito meu pessoal e intransferível me manifestar da forma que eu desejar e aonde me fizer sentido, e escolho então me retirar do debate. Se não posso entrar com minha camisa do Lula, tchau. Não tiro.”

Em nota, a organização do festival informa que “em momento algum houve censura ao uso da vestimenta da atriz Lara Tremoroux. Os responsáveis pelo evento, Bruno Saglia e Jane Saglia, fazem questão, a todo tempo, desde o primeiro dia de Festival, de ressaltar que são a favor da liberdade de expressão de cada um aqui presente. A intenção do 1º Festival de Cinema de Vassouras é levar – não apenas aos Vassourenses e a todo o Vale do Café – a diversão, a diversidade, o empoderamento feminino, a pluralidade. É tornar o audiovisual acessível, possível. Assim tem sido às mais de 18 mil pessoas já passaram pelo evento, assistindo animações, curtas, documentários, longas-metragens”.