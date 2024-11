A atriz britânica de origem brasileira que chama atenção em ‘Senna’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A britânica Kaya Scodelario estreou nesta sexta-feira, 29, nas telas brasileiras na série Senna. Na trama que conta a história de Ayrton Senna, a atriz interpreta Laura Harrison, jornalista que acompanha a carreira do piloto – apesar da personagem não ter existido na vida real. Kaya, no entanto, tem raízes brasileiras, seu pai, Roger Humphrey, é da Inglaterra e a mãe, Katia Scodelario, é de Itu, interior de São Paulo. Ainda pequena, os dois se divorciaram e, em 2010 Roger morreu. Em seguida, Kaya decidiu adotar o sobrenome da mãe e se tornou fluente em português.

Apesar de “nova” no indústria cinematográfica brasileira, Kaya tem uma carreira consolidada lá fora. Seu primeiro papel de sucesso foi no seriado Skins, interpretando Effy Stonem, personagem que rapidamente virou queridinha dos espectadores. Além disso, também é reconhecida por participado de diversas produções de Hollywood como Piratas do Caribes: A Vingança de Salazar, Maze Runner, Spin Out, Ted Bunny:A Irresistível Face do Mal e Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City.