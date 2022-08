Atores gritam Lula, público grita ‘mito’ no Festival de Gramado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao cruzarem a charmosa rua Coberta, no centro de Gramado (RS), atores que participavam do tradicional Festival de Cinema promoveram um ato em defesa do ex-presidente Lula (PT). Eles começaram a bater palmas e a cantar “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”. O grupo de artistas faz parte do elenco de O Pastor e o Guerrilheiro, exibido na mostra na segunda-feira, 15. Na sequência, frequentadores dos restaurantes que cercam o local revidaram aos gritos de “mito, mito”, em referência a Jair Bolsonaro (PL). O evento termina neste sábado, 20.