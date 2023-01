Atores de ‘The White Lotus’ são apontados como novo casal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Meghann Fahy, 32, que interpreta Daphne, personagem que sai de férias com o marido, o mulherengo Cameron (Theo James), na segunda temporada de The White Lotus da HBO, pode ter entrado no clima de romance da produção. A atriz é apontada como nova namorada de Leo Woodall, 26, que interpreta Jack, o sobrinho britânico de Quentin (Tom Hollander). De acordo com uma fonte da revista Bustle, Meghann e Leo estão “1000% juntos”. “Toneladas de testemunhas. Não há muito segredo por trás disso”, diz. Os seguidores mais assíduos não deixaram passar um comentário de Meghann em uma publicação de Woodhall: “Eu te amo! Eu amo estes! Eu te amo!”. A imagem mostrava fotos do elenco e dos atores interagindo nos bastidores.