Ator de peça surpreende na semelhança com Sidney Magal, ícone dos anos 80

No ritmo do rebolado de Sidney Magal, o espetáculo “Quero vê-la sorrir – o musical” promete abrir as comemorações dos cinquenta anos de carreira do cantor ícone dos anos 1980 no país. Caberá ao ator carioca Marcio Louzada, 37 anos, interpretar o intérprete de sucessos bregas que hitam qualquer karaokê como, por exemplo, “Sandra Rosa Madalena”, “Meu Sangue Ferve Por Você”, “Tenho”, “Amante Latino”, “Me Chama Que Eu Vou”. A peça estreia sexta-feira, 27, no Teatro Claro Rio. A seguir, o bate-papo de Louzada com a VEJA.

O que mais te surpreendeu na pesquisa para compor o Magal?

Foi conhecer um artista multifacetado, com uma pegada super popular, mas ao mesmo tempo criativo e diferente. Magal é um personagem forte. Sua ousadia ao incorporar um estilo latino-americano sensual, além dos figurinos bastante extravagantes, fez história no showbizz e continua fazendo até hoje.

Ele é símbolo para uma geração. Como é sua relação com ele?

Conheci o Magal ainda criança, na onda da lambada com a música “Me Chama Que Eu Vou”, tema da novela “Rainha da Sucata”. Eu já adorava dançar nessa época e ganhei até um concurso de lambada com essa canção, que era a febre do momento, numa festa junina do condomínio que morava. Também recentemente, num almoço em família, a pedido da minha mãe e minhas tias, todas fãs incontestáveis do Magal, soltei o gogó com “Sandra Rosa Madalena”.

Ele foi um dos primeiros homens a desmistificar o rebolado no país. Você também rebola muito em cena?

E como eu rebolo! O bom de preparar um personagem nos tempos atuais é a ajuda da internet, onde temos bastante conteúdo para ser acessado. E, certamente, isso me ajudou na composição dos trejeitos do Magal, assisti a praticamente todos os vídeos disponíveis. Além disso, fiz muitos anos de ballet clássico, o que me possibilitou uma melhor preparação.

Ele já viu algo da peça?

Ainda não, mas a expectativa é grande e será uma surpresa. Mas já nos conhecemos pessoalmente e ele ficou impressionado com a minha escolha para o papel.

Você se acha parecido fisicamente com ele?

Com certeza! Além do tipo físico de 1,90m de altura, temos um timbre de voz semelhante.