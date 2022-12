Ator é espancado por bandidos e ironizado por bolsonaristas nas redes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Thiago Rodrigues, 42 anos, foi atacado por cinco criminosos em um assalto, após sair de um bar na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Na madrugada da segunda-feira, 12, ele saía do local, onde bebeu com amigos, quando foi abordado. Assustado, o artista teve reação eufórica, o que levou os bandidos a lhe darem socos e pontapés. Thiago foi acordado de manhã seguinte por uma feirante da região, que o viu no chão, com ferimentos. O ator foi levado ao Hospital Miguel Couto e não se pronunciou até o momento.

No contexto das eleições, há um mês, em participação no podcast “Cara a Tapa”, ao jornalista Rica Perrone, o ator disse que votaria em Jair Bolsonaro (PL), pois tinha problemas com as gestões de Lula (PT). Isso não foi o suficiente para que eleitores bolsonaristas tivessem compaixão do rapaz. “Faz o L”, comentou um. “Agora é assim”, disse outro na postagem sobre o episódio.

Ele segue no ar em Portugal com a novela Quero é Viver, na qual vive Gabriel Menezes de Sousa, um psicólogo que morou por anos no Reino Unido e voltou ao país para tratar histórias que deixou no passado.

Pessoal, parem de comemorar a violência sofrida pelo ator Thiago Rodrigues. Falando "Faz o L". Pesquisem antes de opinar, ele votou e apoia o Bolsonaro em 2022. Larguem de serem manipulavéis, ele está no nosso lado e odeia o Lula. pic.twitter.com/1yzJyZzSbk — Br underground (@br_unde_oficial) December 12, 2022