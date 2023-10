Ator de ‘Terra e Paixão’ causa mal-estar por pedir papel em outra novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 4 out 2023, 18h58 - Publicado em 5 out 2023, 07h00

Assim que foi vazada a informação de que Irmãos Coragem terá outro remake na TV Globo, conforme VEJA antecipou, já tem atores se movimentando para papéis de destaque. Um deles é Amaury Lorenzo, que interpreta o peão Ramiro em Terra e Paixão. Amaury, fã da novela de Janete Clair, tem o sonho de interpretar um dos três filhos que conduzem a trama original de 1970.

A coluna apurou que essa sua inicial movimentação junto a produtores de elenco, entretanto, caiu como um tremendo mal-estar com a produção da atual novela, de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, já que Amaury, estando no ar, não deveria se preocupar em arrumar outros papéis antes de finalizar o atual. Internamente isso não é bem visto. Já tem gente achando que o sucesso do casal Kevin-Ramiro lhe subiu à cabeça. Procurada, a assessoria do ator limitou-se a dizer que “não tem essa informação”.