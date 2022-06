Ator de ‘Pantanal’ coloca playlist e filho nasce no carro; saiba a trilha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Leandro Lima e a mulher, Flávia, estavam a caminho do hospital na sexta-feira, 3, quando ela começou a sentir dores cada vez mais intensas. Era Toni querendo vir ao mundo. Em dois minutos, ela já estava dando a luz. Foi tudo muito rápido, mas a tempo de chamar uma amiga, Joana, para acompanhá-los. “A conclusão que a gente chegou é que tudo o que a gente planejou deu errado, mas toda a preparação fez com que desse certo… Joana disse: ‘É agora, traz uma toalha’. Joguei umas dez toalhas, mas não tinha noção do que estava acontecendo. Ela falou: ‘Não vai embora, entra no carro’. Aí, quando entrou no carro, ela falou: ‘Gente, vai nascer no carro, tá?’, relembrou o ator ao Fantástico, desse domingo, 5. Leandro ficou o tempo todo no volante, colocou a playlist que tinha montado para o momento do parto e tentou manter a calma. A trilha sonora? Caetano Veloso! Leandro vive o peão Levi em Pantanal, perigoso e vingativo, doido pela Muda (Bella Campos).