Ator de ‘Oppenheimer’ desabafa após se assumir transmasculino

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Emma Dumont, agora chamado de Nick Dumont, desabafou sobre o processo de se assumir transmasculino. O ator de Oppenheimer disse que quer se tratado pelos pronomes “they/them”, que traduzido equivale ao “elu/delu”. De acordo com ele, a transição demorou anos e foi díficil se entender uma pessoa não binária. “Me assumir como trans foi um dos maiores desafios que enfrentei na vida. Também foi o mais gratificante, de longe”, contou à revista Out. Nick afirmou que cresceu em uma família autoritária e que não se sentia seguro em ser ele mesmo. “Eu sabia que aos 13, 14 anos não era ‘como as outras garotas’, sabia que gostava de garotas e que não me sentia bem no meu corpo”.

Transmasculina significa a pessoa que foi designada ao nascer como mulher, no entanto, não se identifica mais com o gênero feminino, indo para o espectro masculino. O termo é usado tanto para trans binárias, quanto para não-binárias, que podem não se identificar como homem ou mulher, além de poderem ter mais de um gênero, ou nenhum.

