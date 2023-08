Ator de ‘Harry Potter’ é roubado a caminho de premiação no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alfred Enoch e a noiva, Mona Godfrey, foram vítimas de um furto na noite desta quarta-feira, 23, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O ator veio ao Brasil para celebrar as 15 indicações que o filme que protagoniza, Medida Provisória, de Lázaro Ramos, concorreu no Grande Prêmio de Cinema, realizado na Cidade das Artes. O casal não sofreu nenhum tipo de violência física. Ele estava com o vidro do carro aberto do carro, preso no engarrafamento, quando teve o celular roubado. Nascido no Reino Unido, Alfred é filho de uma brasileira com um britânico, e ganhou fama ao interpretar o bruxo Dino Thomas em Harry Potter.

