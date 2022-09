Ator da Globo se recusou a beijar a atriz trans Marcella Maia em cena

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Marcella Maia contou que foi vítima de transfobia durante as gravações de Quanto Mais Vida, Melhor, novela da TV Globo que se encerrou em maio. Em entrevista a um programa no Youtube, ela revelou que um colega de elenco se recusou a fazer uma cena de beijo com ela. “Na última novela que eu fiz eu beijei dois galãs, mas tive alguns atravessamentos. Teve um ator que disse que não ia me beijar. Atuar dá muito trabalho, a gente estuda muito, aprende os ofícios de atuar, e é triste chegar no set e ouvir isso. E geralmente meus papéis são cis normativos”, disse, sem entregar o nome do colega.

Mineira nascida na periferia de Juiz de Fora e criada em Brasília, Marcella já viveu na Europa, onde fez trabalhos como modelo e atriz — desfiles nas semanas de moda de Londres e Milão, participações no filme Mulher Maravilha (2017) e no clipe Like it ain’t nuttin, da cantora americana Fergie, além da peça Roda viva (2018), de autoria de Chico Buarque e direção de Zé Celso Martinez Correa.