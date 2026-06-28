Ator da Globo parte para o ataque contra Casimiro após defesa de bets

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Carmo Dalla Vecchia criticou a fala de Casimiro, um dos apresentadores da CazéTV. O empresário questionou como as bets poderiam prejudicar as pessoas. O ator da TV Globo afirmou que 86% das pessoas que jogam estão endividadas, e dentro desse número, 63% estão comprometendo a renda familiar. “Eu poderia citar aqui muitos outros números. Os malefícios das bets, do quanto elas podem destruir e matar, mas eu prefiro terminar com uma frase de Nelson Rodrigues. Se a pergunta é: ‘Prejudica o que?’, Nelson Rodrigues provavelmente diria: ‘Pimenta, nos olhos dos outros, é doce de leite”’, completou no vídeo publicado nas redes sociais.

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