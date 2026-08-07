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Cultura

Ator da Globo desabafa e faz apelo para salvar temporada de peça

Renato Scarpin fez relato sobre dificuldade em espetáculo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 20h44
Duas fotos lado a lado de homens brancos de meia-idade. À esquerda, um homem com cabelo grisalho e camiseta escura olha para baixo com expressão séria. À direita, um homem com cabelo escuro bagunçado, microfone na orelha, blazer cinza e camiseta rosa com a palavra MENOS em preto, sorri com a boca aberta em um palco escuro
Ator Renato Scarpin (Instagram/Reprodução)
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Conhecido por trabalhos em novelas como Avenida Brasil (2012) e Torre de Babel (1998), da Globo, Renato Scarpin fez um duro desabafo nas redes sociais sobre a dificuldade enfrentada no teatro independente. O ator contou que apresentou o espetáculo 7 x 1 – Uma Comédia Boa pra Cachorro para apenas quatro espectadores no último fim de semana, em um teatro com capacidade para cerca de 300 pessoas.

Das quatro, duas eram minhas amigas. As outras duas nunca tinham ido ao teatro. Entre tantas peças em cartaz em São Paulo, escolheram me ver. Saíram encantados, amaram, falaram que vão recomendar para todo mundo ir assisti”, relatou. Apesar do baixo público, ele afirmou que jamais cogitaria cancelar a apresentação por respeito a quem comprou ingresso.

Para tentar reverter a situação, o ator reduziu o preço dos ingressos durante o mês de agosto para 21 reais e 90 centavos e fez um apelo ao público. Como este mês é o do meu aniversário, quero ganhar um presente: e o presente é a sua presença no teatro. Também vou dar uma colaborada. Em agosto, vou fazer a peça por R$ 21,90. Às 19h, no Teatro Bibi Ferreira. Essa é a vida do ator. Ator que produz, que não tem lei, não tem incentivo. Com quatro pessoas na plateia, não consigo pagar nem o técnico. Tenho que tirar do bolso para trabalhar, mas eu faço a peça”, declarou ele, demonstrando confiança de que ainda conseguirá lotar o teatro: “Aprendi com meu pai a ter resiliência. Quando você acredita no que faz, tem que insistir”.

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