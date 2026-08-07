Ator da Globo desabafa e faz apelo para salvar temporada de peça

Conhecido por trabalhos em novelas como Avenida Brasil (2012) e Torre de Babel (1998), da Globo, Renato Scarpin fez um duro desabafo nas redes sociais sobre a dificuldade enfrentada no teatro independente. O ator contou que apresentou o espetáculo 7 x 1 – Uma Comédia Boa pra Cachorro para apenas quatro espectadores no último fim de semana, em um teatro com capacidade para cerca de 300 pessoas.

“Das quatro, duas eram minhas amigas. As outras duas nunca tinham ido ao teatro. Entre tantas peças em cartaz em São Paulo, escolheram me ver. Saíram encantados, amaram, falaram que vão recomendar para todo mundo ir assisti”, relatou. Apesar do baixo público, ele afirmou que jamais cogitaria cancelar a apresentação por respeito a quem comprou ingresso.

Para tentar reverter a situação, o ator reduziu o preço dos ingressos durante o mês de agosto para 21 reais e 90 centavos e fez um apelo ao público. “Como este mês é o do meu aniversário, quero ganhar um presente: e o presente é a sua presença no teatro. Também vou dar uma colaborada. Em agosto, vou fazer a peça por R$ 21,90. Às 19h, no Teatro Bibi Ferreira. Essa é a vida do ator. Ator que produz, que não tem lei, não tem incentivo. Com quatro pessoas na plateia, não consigo pagar nem o técnico. Tenho que tirar do bolso para trabalhar, mas eu faço a peça”, declarou ele, demonstrando confiança de que ainda conseguirá lotar o teatro: “Aprendi com meu pai a ter resiliência. Quando você acredita no que faz, tem que insistir”.

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