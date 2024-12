Ator brasileiro de ‘Yellowstone’ revela bastidores secretos das gravações

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chegando ao fim de quinta temporada, Yellowstone, da Paramount, traz o brasileiro Emerson Miller como novidade da trama de faroeste. Ator nascido e criado nascido e criado em Heliópolis, maior favela de São Paulo, ele viverá Paco, comprador de cavalos, também brasileiro, que divide cenas com o criador da saga, Taylor Sheridan, e Kelly Rilley.

Em conversa com a coluna GENTE, Emerson revela bastidores inusitados das gravações de uma das séries mais aclamadas dos últimos tempos. “Minha estreia em Yellowstone marca um capítulo importante na minha carreira. Foi muito engraçado gravar a série, mas uma curiosidade é que nesta temporada, foi que ninguém teve acesso ao roteiro inteiro a não ser o diretor. O set também foi bem restrito e a equipe necessitou usar badge de identificação para acessar qualquer local do set”, conta ele, acrescentando que celulares e fotos também foram proibidos.

As medidas foram tomadas, porque Taylor Sheridan não queria que vazasse nenhuma informação, como já aconteceu antes, inclusive sobre a saída de Kevin Costner. “Como o acesso ao roteiro era limitado, e tínhamos muita curiosidade, nós do elenco fazíamos encontros toda semana após as gravações, muitas vezes na minha casa. Desligávamos os celulares e cada um falava o que sabia, para gente tentar desvendar o final da série. Mas como o Taylor já tinha me falado das ideias dele para esse final, anos atrás, eu participava apenas para dar risada e ver o que a galera estava pensando”, recorda.

Emerson, na verdade já trabalhava na série desde o início das gravações da primeira temporada, quando assumiu a função de fashion photographer. “Estava começando na carreira como fotógrafo, quando recebi esse convite, e com, literalmente, menos de 20 dólares na conta bancária e nenhuma noção do que estava por acontecer, disse ‘sim’. Precisava comprar equipamento de barulho que nem sabia que existia, antes de câmeras serem silenciosas. Tive dois dias para pesquisar o que era necessário. Mas deu tudo certo”.

A estreia como ator veio só na última temporada, com uma pitada de cara de pau do artista. “Quem não chora, não mama. Esse não é o ditado? Li o roteiro e vi um personagem indicado como comprador brasileiro. Mandei uma mensagem ao Taylor: ‘Com que diabos você coloca Brazilian buyer na série e não me coloca na cena?’. Ele respondeu mandando eu ir para o wardrobe mudar a roupa e pronto. Minha primeira cena foi com ele, que também atua na série. Sou muito grato”, conclui.

Continua após a publicidade

Publicidade