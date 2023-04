Ator brasileiro de ‘O Gambito da Rainha’ mira em projetos no streaming

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tatsu Carvalho, 46, carioca que esteve em O Gambito da Rainha e já contracenou com grandes nomes como Stellan Skarsgard e Nail Patrick Harris, estreará três projetos em 2023: Vidas Bandidas, da Star+, a terceira temporada de Arcanjo Renegado, da Globoplay; e Cidade Invisível, da Netflix. A trajetória de Tatsu, porém, não foi tão linear como aparenta ser. Ele se formou em Marketing e trabalhou por quatro anos na Sony Music. Ao mesmo tempo, fazia um curso de teatro no Rio de Janeiro. Foi quando decidiu que era aquilo que queria seguir. Depois foi estudar em Nova York e transformou um curso de seis meses em três anos. “Resolvi voltar para o Brasil, para tentar aqui. Só que eu não conhecia ninguém, é difícil, até hoje, é uma profissão muito difícil. E aí eu voltei a trabalhar em gravadora”, relata à coluna.

Anos depois, Tatsu resolveu investir novamente na carreira de ator, aos 30, e conseguiu. Para o Gambito da Rainha fez um teste comum em Londres. “Tinha feito teste por videochamada e, depois de um tempo, fui chamado. O diretor queria conhecer todos os atores que iam participar, já em Londres, lá no hotel. Aí teve uns dez minutos com cada ator, que ia fazer participações. E depois a gente filmou em Berlim, foi ótimo, eu conheci a Anya Taylor-Joy”, recorda. No Brasil, para as produções o caminho foi o mesmo: testes e mais testes. Tatsu, apesar de ter vontade de fazer novelas, acredita que o streaming proporciona mais oportunidade e trabalho aos atores.