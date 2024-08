Atleta é preso por agressão sexual em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O lutador Mohamed Ibrahim El-Sayed, do Egito, foi preso na madrugada desta sexta-feira, 9, em Paris, por agressão sexual. De acordo com o Ministério Público local, ele tocou nas nádegas de uma mulher em uma cafeteria e foi denunciado. Segundo o jornal Le Parisien, o atleta estava completamente bêbado no momento. El-Sayed, de 26 anos, foi medalhista de bronze na luta greco-romana em Tóquio, mas foi eliminado nas oitavas de final da Olimpíada de Paris, na última quarta-feira, 7. Essa não é a primiera detenção de um atleta nos Jogos, o australiano Thomas Craig foi preso ao tentar comprar cocaína na capital francesa. Em nota, o Comitê Olímpico do Egito afirmou que o lutador será investigado pela entidade governamental do esporte. O atleta pode enfrentar medidas disciplinares, incluindo a proibição de participar em competições domésticas e internacionais, por “comportamento irresponsável”.