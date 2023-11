Atleta de prova de longa distância na Antártida ‘sofre’ com calor do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O dinamarquês Anders Hofman, 33 anos, é o único atleta na história a realizar uma prova de longa distância na Antártida, chamada por ele de Iceman, versão gelada do tradicional Ironman. A prova aconteceu em 2020, pouco antes da pandemia e ele cumpriu um impressionante circuito – nadou 3.8 Km, pedalou 180 km e correu 42.2km, enfrentando temperaturas abaixo de zero e tempestades de neve. Agora, o atleta faz uma temporada no Brasil para exibir o documentário Iceman, ganhador de Melhor documentário no Rome Independent Film Awards; Melhor Documentário no Los Angeles Film Awards e Melhor Documentário e Prêmio Especial do Júri no Riviera International Film Festival.

“Já me apaixonei pelo Rio. Vindo do frio da Dinamarca, é um paraíso. Poder treinar na praia todos os dias é um sonho, mas o calor é uma loucura! Pensei que, após o Iceman, estaria livre de climas e temperaturas extremas, mas aparentemente não. Tive algumas sessões de treino intensas sob o calor às 14h. Estou sendo testado ao limite no outro extremo da escala e nem é verão ainda”, brinca Anders à coluna, animado por exibir seu filme para convidados no Rio dia 27 de novembro.