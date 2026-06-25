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Atitude de Vini Jr. chama atenção após Virginia receber buquê de flores

Influenciadora assistiu ao jogo do Brasil contra Escócia, nesta quarta-feira, 24

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 11h39 | Atualizado em 25 jun 2026, 15h02
À esquerda, uma mulher loira de óculos escuros e vestido de crochê verde e amarelo tira uma selfie no espelho de um elevador, segurando um buquê de flores amarelas. À direita, o jogador Vinicius Jr. com a camisa da seleção brasileira, braço direito levantado e ataduras no pulso, olha para cima com a boca aberta
Virginia Fonseca e Vini Jr. (Instagram/Michael Pimentel/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Atitude de Vini Jr. chama atenção após Virginia receber buquê de flores Priorize VEJA no Google

Após a vitória do Brasil sobre a Escócia, nesta quarta-feira, 24, Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar uma imagem em que aparece segurando um buquê de flores. No registro, a influenciadora está dentro de um elevador, vestida nas cores verde e amarelo para acompanhar a partida, mas sem revelar mais detalhes sobre a origem das flores amarelas.

A publicação, porém, chamou atenção por uma interação de Vini Jr. no post anterior de Virginia, em que ela mostrou o look escolhido para a ocasião. Nos comentários, o atacante, autor de dois dos três gols da seleção brasileira na partida, deixou a mensagem “É o Brasil”, acompanhada de sete emojis de coração vermelho. O detalhe é que o comentário foi feito cerca de uma hora depois da imagem do buquê.

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A interação reacendeu os rumores de uma possível reconciliação entre os dois, que anunciaram o fim do relacionamento em maio deste ano, após cerca de sete meses juntos. As especulações também ganharam força no Dia dos Namorados, quando Virginia publicou fotos ao lado de dezenas de rosas vermelhas e recebeu um coração do jogador nos comentários.

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