Astros de Harry Potter se reencontram em festa pós-Tony Awards

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Daniel Radcliffe, eterno Harry Potter, e Tom Felton, Draco Malfoy, astros da saga Harry Potter, se reencontraram em uma tradicional festa pós-Tony Awards, em Nova York. No evento, Radcliffe foi indicado ao prêmio de Melhor Atuação de Ator em Peça Teatral por Every Brilliant Thing, mas perdeu para John Lithgow em Giant.

Adaptando os sete livros consecutivamente para um total de sete temporadas já planejadas, a nova série de Harry Potter tem estreia prevista para o Natal de 2026 na HBO Max.

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