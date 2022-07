Assassino confesso de Daniella Perez, pastor tem ganhado seguidores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A série Pacto brutal, sobre o assassinato da atriz Daniella Perez, que estreou no final de semana no HBO Max, tem despertado interesses diversos sobre o crime, ocorrido no final de 1992. Assassino confesso, o agora pastor Guilherme de Pádua ganhou mais de 15 mil seguidores em menos de uma semana. Estava com 33 mil até a série estrear. No Youtube, seus vídeos não passavam de 10 mil visualizações. O último tem quase 250 mil até o começo da tarde desta terça-feira, 26. O macabro interesse em torno do assassino desperta uma curiosidade a respeito de sua vida hoje, como pastor evangélico da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, onde atua desde 2017.

Glória Perez, autora e mãe da atriz, escreveu numa rede social: “A verdade dos autos é o resgate da pessoa real. Finalmente: quem fala agora é o processo”. É uma resposta a ele, que reclamou de não ter recebido convite para falar no documentário. Um fato que também tem alimentado as redes sociais é que o ex-ator já declarou publicamente ser a favor do governo de Jair Bolsonaro (PL), tendo participado de eventos públicos e manifestações vestido com as cores verde e amarelo em Brasília.

Guilherme matou a atriz Daniella Perez, com quem contracenava na novela De corpo e alma, com dezoito golpes com ajuda da sua então mulher, Paula Nogueira Peixoto. Ambos foram condenados por homicídio qualificado, com motivo torpe, a 19 anos e seis meses de cadeia. O ex-ator cumpriu seis anos e nove meses.

Guilherme de Pádua participa de manifestação pró-Bolsonaro em Brasília: 'Brasil precisa mudar'https://t.co/WCxRNoHcL9 pic.twitter.com/decqhidbC0 — Estado de Minas (@em_com) May 25, 2020