As últimas horas de Guilherme de Pádua; veja foto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Horas antes de sofrer um infarto e morrer, na noite deste domingo, 6, Guilherme de Pádua esteve no culto na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG), acompanhado da mulher, a maquiadora Juliana Lacerda. Na imagem, ele estava sorridente assistindo ao culto com a mulher e uma amiga do casal. “Hoje no culto, amiga linda, amor meu”, escreveu ela na legenda. Depois do culto, o casal seguiu para casa. Foi quando passou mal, caiu e veio a falecer.

Guilherme de Pádua morreu de infarto, aos 53 anos. A notícia da morte foi divulgada no domingo pelo pastor Marcio Valadão. Guilherme e Juliana eram casados desde 2017. “Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim, foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco”, contou o pastor via transmissão em vídeo ao vivo nas redes sociais. “Ele estava dentro de casa, caiu e morreu”, disse Valadão.