As três vezes que Rodrigo Bocardi cometeu gafes ao vivo

Durante uma entrada ao vivo da estação Pinheiros, em São Paulo, nesta segunda-feira, 24, o repórter Hermínio Bernardo, foi interrompido por xingamentos de um homem. No momento, ele mostrava como estava o local para o Bom Dia São Paulo, comandado por Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato. “A Globo é um lixo”, disse ele, seguido de um gesto obsceno para a câmera. De volta ao estúdio, Bocardi respondeu: “O manifestante aí interferindo no seu trabalho, ele não consegue ter o discernimento de que o que você está fazendo, e nós estamos fazendo, é exatamente para o bem dele, para ele ter uma vida melhor. Ou será que ele está feliz desse jeito esperando o trem?”.

Essa não é a primeira vez que o apresentador precisou lidar com improvisos. Ele já respondeu a uma interrupção parecida em 2023, quando um homem gritou: “Aqui, Globo do c*. Vai t* no c*!”. “Vai você também, a gente não tem nada a ver com isso. Pode deixar lá. O cara está com raiva e vem descontar. A gente tá mostrando o problema para todo mundo”, disparou o jornalista. Outra gafe de Bocardi, que repercutiu nas redes sociais, foi quando, em 2020, ele questionou se um atleta negro de um clube tradicional de SP era gandula de tênis.