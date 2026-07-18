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Cultura

As tentativas frustradas da Globo de pegar carona na onda sertaneja

Prevista para acabar em agosto, 'Coração Acelerado' não marcou audiência esperada

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 17h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h24
Quatro pessoas sorrindo para a câmera em um palco escuro com luzes azuis. Da esquerda para a direita: um homem jovem de barba e jaqueta escura, um homem mais velho de chapéu de cowboy e paletó, uma mulher de chapéu de cowboy e blusa preta, e um homem de jaqueta preta e camiseta estampada
Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) são convidados por Chitãozinho e Xororó em novo capítulo de 'Coração Acelerado' (Reprodução/Beatriz Damy/TV Globo)
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As tentativas frustradas da Globo de pegar carona na onda sertaneja Priorizar nos meus resultados Google

A Globo vem intensificando, nos últimos anos, um movimento para aproximar sua programação do agronegócio e da música sertaneja, dois dos segmentos de maior força econômica e popular do país. Inicialmente restrito ao Altas Horas e Globo Rural, o gênero passou a ocupar cada vez mais espaço na grade da emissora. Sem conseguir conquistar esse público, a Globo levou a estratégia para seu principal produto, mas nem uma novela inteiramente ambientada nesse universo foi suficiente para fisgar os fãs deste nicho.

Desde a estreia de Coração Acelerado, atual novela das sete que tem um agroboy como protagonista, a audiência ficou bem abaixo do esperado, mesmo com participações de nomes populares do gênero, como Ana Castela. O desempenho levou a emissora a promover ajustes na trama, reduzindo o número de apresentações musicais e intensificando o melodrama após pesquisas indicarem que parte do público considerava a narrativa lenta e excessivamente musical.

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Leia também: A guinada conservadora na programação da TV Globo

A ofensiva não se limitou à novela. Nos últimos meses, o sertanejo passou a ocupar diferentes faixas da programação, com participações frequentes em programas como É de Casa e Em Família com Eliana, além de ganhar uma atração própria, Viver Sertanejo. A estratégia, no entanto, também não encontrou a repercussão esperada. Pelo contrário, passou a ser alvo de críticas pela “overdose” do gênero na grade da emissora.

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A dificuldade não chega a surpreender. Historicamente, a relação entre a Globo e o sertanejo sempre foi marcada por distanciamento. Na tentativa de se aproximar de um público mais conservador e ligado ao agronegócio, a emissora tenta embarcar em um fenômeno cultural que já se consolidou por conta própria. Até agora, porém, a carona não levou a audiência que esperava.

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