As tensões ocorridas no VMA, que consagrou Anitta e Shakira

O clima pesou no estrelado vaivém do tapete vermelho do VMA, o prestigiado prêmio da música da MTV, em Nova Jersey, Estados Unidos. Homenageada da noite, Shakira, 46 anos, teve o caminho atravessado mais de uma vez pela comediante Tiffany Haddish. Primeiro, ela ficou chamando aos berros o nome da cantora no meio da multidão, para tentar fazer graça. Ninguém riu. Não satisfeita, tentou lhe tirar a concentração quando posava para fotos, enfurecendo a colombiana, visivelmente contrariada. “Esta experiência me fez perceber o quão popular eu sou”, dizia Tiffany, aproveitando seus segundos de fama, alheia à saia justa. Na hora do prêmio de melhor clipe latino, Shakira perdeu para Anitta, 30 anos, que faturou a honra pela segunda vez para o Brasil e teceu no palco derramados autoelogios. “Quero agradecer a mim, porque trabalho muito duro, meu Deus. Vocês vão ouvir muito mais funk a partir de agora”, disse, toda prosa.

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2023, edição nº 2860