As semelhanças entre ‘Quem Ama Cuida’ e outra novela de Walcyr Carrasco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Desde o lançamento, em maio, Quem Ama Cuida vem despertando comparações com O Outro Lado do Paraíso (2017) e suas protagonistas sofridas e injustiçadas, ambas criadas por Walcyr Carrasco. Dois meses depois, a novela escrita em parceria com Claudia Souto acumula cada vez mais semelhanças com o sucesso de nove anos atrás.

O primeiro deles é a trajetória de Adriana (Letícia Colin), que, assim como Clara (Bianca Bin), vê a vida ser destruída logo no início da história por uma armação dos vilões. As duas perdem tudo, são vítimas de uma conspiração e passam por uma longa fase de sofrimento antes de iniciar uma virada marcada pelo desejo de fazer justiça.

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O paralelo entre as obras de Carrasco ficou ainda mais evidente com a segunda fase da atual trama do horário nobre da Globo. Após uma passagem de tempo de seis anos, Adriana deixa a prisão determinada a desmascarar aqueles que arruinaram sua vida, repetindo a estrutura dramática que transformou Clara em uma das protagonistas mais lembradas da dramaturgia recente do autor. Só faltou a emblemática frase “vocês não sabe o prazer que é estar de volta”.

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Outro ponto em comum está na disputa contra uma família poderosa. Se, em O Outro Lado do Paraíso, Clara enfrentava o clã liderado por Sophia (Marieta Severo), agora Adriana trava uma guerra contra os Brandão, especialmente Pilar (Isabel Teixeira) e o advogado Ademir (Dan Stulbach), que concentram as principais armações da trama.

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Também chama atenção o protagonismo feminino das grandes vilãs. A personagem de Marieta Severo se consolidou como uma das antagonistas mais marcantes da carreira de Walcyr Carrasco, enquanto Isabel Teixeira vem entregando talento semelhante que pode levar a manipuladora Pilar à seleta lista das grandes malvadas da TV.

As coincidências chegam ainda à estrutura narrativa. Assim como aconteceu em O Outro Lado do Paraíso, o atual folhetim aposta em reviravoltas sucessivas, segredos familiares, disputas por herança, romances interrompidos e um plano de vingança cuidadosamente arquitetado pela protagonista, com foco em derrubar cada um dos seus adversários.

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Apesar das semelhanças, Quem Ama Cuida está longe de ser um remake. O que o público acompanha é a repetição de elementos que se tornaram uma marca de Walcyr Carrasco, agora reaproveitados em uma história inédita.