As revelações explosivas de Tina Turner em documentário da HBO

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O documentário TINA, dos diretores Dan Lindsay e T.J. Martin, traz um olhar íntimo sobre a vida e a carreira do ícone musical Tina Turner, que morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos. O relato traz entrevistas com a própria Tina, feitas em sua cidade natal, Zurique, na Suíça, e com as pessoas mais próximas a ela – além de gravações exclusivas e fotos de acervo pessoal.

O filme original de 2021, disponível pela HBO, mostra partes difíceis da vida da estrela, como detalhes da violência sofrida por ela pelo ex-marido Ike Turner, além de expor os diversos problemas de saúde que acumulou nos últimos anos, como derrame, câncer intestinal e um transplante. Tina revela, por exemplo, que sofreu com transtorno de estresse pós-traumático e que fez uma tentativa de suicídio em 1968, após ter ingerido 50 pílulas para dormir nos bastidores de um show. “Não foi uma vida boa”, desabafa a estrela, então com 81 anos.

Mas o documentário não deixa de fora os momentos bons, como a ascensão da cantora ao estrelato global, com 44 anos. Depois de perder tudo com o divórcio, ela gravou o álbum Private Dancer e se tornou uma sensação comercial e crítica. O álbum vendeu mais de 12 milhões de cópias em todo o mundo e a consagrou como uma estrela. O filme TINA é um bom produto para recordar uma das maiores vozes de todos os tempos.