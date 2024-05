As revelações de empresária que ajudou a ‘descobrir’ Gisele Bündchen

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Empresária e agente de top models, Liliana Gomes, 58, participou da descoberta e desenvolvimento de diversas modelos, como Gisele Bündchen, Isabeli Fontana e Fernanda Tavares. Graduada em Direito, ela atua há mais de 30 anos no mercado da moda e fundou a JOY Management Brasil. Liliana critica o atual cenário e aponta que os novos nomes não tem o tempo de desenvolvimento respeitado. “Quando começou a carreira, Gisele levou quase 2 anos para fazer algo no Brasil. No cenário atual, talvez não desse certo num mercado tão volátil. Existe uma curva de crescimento e naturalmente as modelos levam um tempo para aprender a profissão. Acender de ‘new face’ para ‘model management’ é um trabalho duro, também sujeito a sorte. Algumas acontecem rapidamente, mas as meninas de carreira normal vivem tempos difíceis e é muito difícil transformarem-se em tops diante de uma volatilidade tão prejudicial. Está tudo cada vez mais acelerado. A pergunta que fica é: depois da geração de supermodelos brasileiras, quantas mais foram feitas? Isso faz com que o mercado sinta este movimento e volte a buscar as modelos dos anos 90, que se repetiam em campanhas, tinham contratos anuais, o que dava tempo delas se tornarem as profissionais que são”.

A empresária também relembra o primeiro contato com Gisele, em 1994, quando foi convidada a avaliar uma excursão de candidatas a modelo, em um shopping center da capital paulista. “Logo batemos o olho em uma jovem de beleza especial, e a convidamos para visitar a agência. Ela seguiria com a excursão para um parque de diversões, mas focada, aceitou nosso convite, abrindo mão de um dia de diversão para empenhar-se no que seria o início de uma carreira brilhante”.