As publicações politicamente incorretas dos Jogos Paralímpicos no TikTok

As Paralimpíadas de Paris começaram nesta quarta-feira, 28, com uma grande festa que comemora a representatividade do evento. O perfil oficial dos jogos no TikTok vem colecionando há alguns dias memes, digamos, inusitados – e o que alguns chamam de politicamente incorretos.

Em um dos vídeos fixados no perfil, um atleta cego de triatlo está a procura de sua bicicleta para continuar a prova. Com a melodia de Beethoven ao fundo, o perfil brinca com o fato dele não conseguir achar sua bike de primeira. O atleta parece então que está tocando piano: “Paratriatlo é nadar, pedalar e piano aéreo”, diz a legenda (confira no vídeo abaixo). Logo em seguida, vídeo de uma atleta com nanismo com gritos de esquilos ao fundo. “Grite se quiser jogar mais longe”. No mínimo, curioso.