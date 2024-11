As produções da própria TV Globo que derrubam ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mania de Você vem perdendo público não só na TV aberta, mas também no próprio streaming da Globo. Desta vez, a novela das nove perdeu audiência para A Sonhadora, trama turco lançado em outubro pela plataforma. Até o momento, a série foi o produto mais visto do Globoplay em horas de consumo na última semana, se consolidando no topo do ranking geral. O segundo lugar, no entanto, também não é do enredo de João Emanuel Carneiro, mas sim da terceira temporada de Arcanjo Renegado.