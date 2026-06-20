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Esporte

As principais narradoras e comentaristas femininas na Copa do Mundo

Futebol ainda é um espaço pouco ocupado por mulheres

Por Tatiana Moura 20 jun 2026, 16h00
Três mulheres sorridentes em montagem. À esquerda, uma mulher em camisa polo vinho com logo ESPN, polegar para cima, em estádio. Ao centro, outra mulher de blusa azul segura a taça da Copa do Mundo. À direita, uma mulher de camiseta preta com logo Cazé TV segura um microfone com o mesmo logo
Mariana Pereira, Renata Silveira e Amanda Viana (Redes Sociais/Reprodução)
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As principais narradoras e comentaristas femininas na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Nos últimos anos, o futebol abriu novos caminhos para comentaristas e narradoras. Nesta Copa do Mundo, as principais emissoras têm representação feminina dentro dos estádios e nas cabines de transmissões. A Globo é o único com narradoras na Copa do Mundo, mas a ESPN e CazéTV incluíram comentaristas femininas participando da exibição das partidas. Confira os principais nomes:

Renata Silveira, TV Globo. Desde 2014 como jornalista em competições esportivas, se tornou a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo, no estádio, em 2026, e a Libertadores, em 2018. Começou a carreira na Fox Sports Brasil, em 2018, através do concurso ‘Narra Quem Sabe’ – desenvolvido para que mulheres pudessem narrar jogos da Copa do Mundo da Rússia. Ela ficou entre as três finalistas e foi efetivada. Em 2020, se juntou ao Grupo Globo e desde então narra as principais competições do futebol brasileiro.

Isabelly Morais, SporTV. Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), começou a carreira aos 20 anos como estagiária em uma rádio mineira. Em 2018, também se inscreveu no programa da Fox e foi uma das escolhidas. Ganhou mais relevância na Band, narrando os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino em 2020. Em 2023, a TV Globo viu futuro na jornalista e foi contratada para integrar o time do SporTV e Premiere.

Natália Lara, SporTV. Graduada em Rádio e TV pela Cásper Libero, começou no jornalismo esportivo ainda na faculdade, em 2014. O primeiro trabalho fora foi na Rádio Gazeta. Assim como as colegas, fez parte do ‘Narra Quem Sabe’. Ela não foi efetivada, mas seguiu na área pela TV Cultura, CBFTV e DAZN. Em 2021, foi contratada pela TV Globo.

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Luana Maluf, GE TV. Comentarista no novo projeto digital de esporte da Globo, começou como influenciadora na ESPN. Em 2021, criou o próprio canal no YouTube, Passa a Bola. O projeto ficou ativo até o ano passado, quando foi contratada pela emissora de Roberto Marinho. Apesar de não estar in loco na Copa do Mundo, fica no estúdio comentando sobre as partidas.

Amanda Viana, CazéTV. Um nome bastante conhecido no jornalismo esportivo feminino, ganhou mais reconhecimento ao integrar o time da emissora para UEFA Euro Feminina em julho. Quatro meses depois, foi convidada para ser comentarista no masculino.

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Mariana Pereira, ESPN. Formada em Jornalismo pela PUC-SP, demorou para conseguir um espaço na área. Atuou como gandula para ter uma oportunidade próxima ao futebol, mas só chegou perto do jornalismo esportivo ao atuar no site Dibradoras. Com o trabalho no jornal digital, foi convidada para se juntar a equipe da ESPN. Em 2024, tornou a primeira mulher a fazer parte do Linha de Passe, tradicional programa da emissora, e segue lá desde então.

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