As premonições de Milly Alcock prestes a protagonizar ‘Supergirl’

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Milly Alcock, protagonista do aguardado filme “Supergirl”, compartilha seu nervosismo e as expectativas para a estreia do longa da DC. Após um sonho premonitório, a atriz se prepara para o desafio de dar vida à heroína em uma trama com viés feminista, que os produtores esperam faturar US$ 55 milhões. Confira os detalhes!

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Ela diz que teve um daqueles sonhos “malucos” — estava em meio a um tsunâmi tendo que salvar sozinha a própria pele. Segundo Milly Alcock, 26 anos, foi um presságio para a chacoalhada na carreira que viria logo depois. Não demorou, e a atriz recebeu convite para protagonizar Supergirl, o novo filme da DC, em que vive a heroína forçada a se unir a uma improvável companhia para, juntos, enfrentarem uma ameaça global. Os produtores ventilam por Hollywood que apostam tudo na película de viés feminista e esperam faturar 55 milhões de dólares só na estreia, em 26 de junho. Milly não esconde estar com os nervos à flor da pele. “Quero que as pessoas gostem do filme e de mim”, diz, admitindo estar “morrendo de medo”.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999

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