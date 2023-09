As polêmicas sexuais de Deborah Secco, prestes a estrear ‘Elas por Elas’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De volta ao ar na nova trama global das 6, Elas por Elas, Deborah Secco, que viverá Lara, uma bem-humorada figura que sabe o que quer da vida, enve­reda pela mesma linha no mundo real. Aos 43 anos, seu assunto preferencial é sexo, do qual fala sem travas, sempre sob generosos holofotes. “Não entendo por que ficam tão escandalizados comigo quando trato de liberdade e sexualidade”, intriga-se Deborah, que já contou manter relacionamento aberto com o marido, o ator Hugo Moura, de 33, e se assumiu bissexual. Agora, diz que foi traída em todas as relações que teve, mas deu o troco. “Talvez eu seja mais livre do que as outras pessoas”, avalia a atriz, que ADORA! (com maiúsculas mesmo e exclamação) semear uma boa polêmica.

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2023, edição nº 2860