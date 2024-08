As polêmicas publicações de médico que cuidou de Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Victor Dornelas, médico geriatra que cuidou de Silvio Santos e publicou sobre os últimos momentos do apresentador nas redes sociais, apagou o relato feito no domingo, 18, via Instagram. No depoimento, ele agradecia à família Abravanel pela confiança e revelava um conselho que recebeu do apresentador. Isso tudo menos de 24 horas após o falecimento de Silvio. “Eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate-papo na noite do dia 19 de julho, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes. Ganhei uma lendária risada com a resposta e, de bônus, outra lição: ‘Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante Dr. Victor, não se esqueça'”, escreveu Victor.

A publicação incomodou vários seguidores, que apontaram possível quebra do sigilo médico. Como explica o portal da Associação Paulista de Medicina (APM), o capítulo IX, do Código de Ética Médica é dedicado ao sigilo profissional, um pilar na relação médico-paciente, relacionado ao dever de confidencialidade de informações médicas. “O sigilo é um direito do paciente, sendo um dever do médico mantê-lo, podendo, portanto, só ser quebrado mediante o consentimento por escrito do paciente ou mediante situações permitidas por lei”. No perfil de Victor, tem publicado, inclusive, uma declaração de óbito como uma homenagem a um paciente.