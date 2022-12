As perguntas indigestas feitas a Príncipe Harry em evento; assista

Príncipe Harry e Meghan Markle vão estrear a primeira parte da série documental, Harry & Meghan, sobre a abdicação da família real britânica, nesta quinta-feira, 8. Antes da produção chegar à Netflix, o casal participou da cerimônia de premiação The Ripple of Hope Awards, em Nova York, na noite de terça-feira, 6. Na entrada do evento, eles foram recebidos com críticas e muitas perguntas afiadas sobre a intenção da obra.

Enquanto o casal era fotografado, uma pessoa bombardeou com perguntas: “Você está prejudicando sua família, Harry?”; “Harry, você está colocando o dinheiro antes da família?”… Harry se esquiva rapidamente e apenas comenta: “Tantas perguntas”. Os dois receberam um prêmio no evento por se oporem ao “racismo estrutural” na realeza britânica.

