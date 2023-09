As novas revelações sobre o atropelamento de Kayky Brito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kayky Brito, 34, quase foi atropelado por outro carro minutos antes do acidente. As imagens, gravadas por uma câmera de segurança do local, um quiosque na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde o ator estava com amigos, mostram a movimentação. Kayky atravessou as duas pistas da Avenida Lúcio Costa para pegar algo no carro, estacionado na calçada do lado oposto à praia. Na ida, o primeiro carro consegue frear antes que o atingisse, o que não aconteceu na segunda vez, quando o artista voltava ao quiosque.

O atropelamento ocorreu na madrugada do sábado, 2. Kayky sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas no corpo e segue internado no Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio.

